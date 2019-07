Shock a Roma, neonata trovata morta nel Tevere: si indaga per omicidio

Si indaga per omicidio nel caso della neonata nel fiume Tevere, all’altezza del Ponte di Mezzocamino, nella Capitale. Da un primo esame del medico legale, arrivato poco fa sul posto, sembrerebbe che la piccola sia nata viva uno o al massimo due giorni fa. Per fare luce sulle cause del decesso sara’ necessaria comunque l’autopsia disposta dall’autorita’ giudiziaria. Ad indagare sono i poliziotti del commissariato Esposizione e quelli della Squadra Mobile.