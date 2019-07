In accordo con l’impianto Acea a san Vittore, la Rida di Aprilia accoglierà 450 tn settimana di rifiuti romani

È stata una giornata di polemiche sull’ordinanza Zingaretti che di fatto commissaria la sindaca Raggi sulla emergenza della gestione rifiuti. Stamane una presa di posizione della sindaca che definisce inutile l’ordinanza stessa perché l’emergenza non sussiste (solo nella sua testa), come emerge dall’intervista di Virginia al Fatto Quotidiano organo fiancheggiatore dei 5 stelle.

Poi man mano nel corso della giornata si sono chiarite le posizioni delle imprese che si occupano di trattamento dei rifiuti fra le quali quella di Fabio Altissimi – patron degli impianti della Rida ad Aprilia – dopo una sua intervista, rilasciata al Secolo di Storace e ripresa da Cinquequotidiano.it, dove si avanzavano dubbi sull’efficacia della ordinanza. Infatti in serata la Rida ha inviato una lettera a tutte le autorità competenti confermando la disponibilità a trattare i rifiuti romani secondo le indicazioni dell’ordinanza.

Nella sostanza l’azienda di Aprilia comunica che Acea (proprietaria dell’unico termovalorizzatore ancora in funzione nel Lazio a San Vittore in Ciociaria) ha recepito le indicazioni dell’ordinanza regionale e pertanto ritirerà per bruciare i rifiuti conferiti da Ama e trattati dal Rida, nella misura di 450 tonnellate settimana.

D’altra parte secondo la nota inviata, la Regione è a conoscenza della potenzialità degli impianti di Aprilia, ma, prosegue la nota, la Rida “sarà costretta a sospendere completamente le attività di trattamento dei rifiuti di Ama nel periodo di manutenzione indicato da Acea a causa della preannunciata riduzione del 30% della relativa capacità di termovalorizzazzione”.

Salvo, è scritto nella missiva, la sospensione della BAT (‘Best Available Techniques’) normativa europea che garantisce bassi livelli di emissione di inquinanti, l’ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un’adeguata prevenzione degli incidenti.

Resta il fatto che Bat o no qualcuno dovrebbe rimpiangere la costosa chiusura del termovalorizzatore di Colleferro, almeno in questa situazione di emergenza. Sempre che prima o poi non passi la linea di Salvini e della Lega che nel Lazio di termovalorizzatori ne vorrebbe almeno altri due.

Giuliano Longo