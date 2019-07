Travolta in strada da un pirata: grave incidente a Roma

E’ stato arrestato per lesioni gravissime ed omissione di soccorso in concorso, M.A. 33enne romano con precedenti di Polizia che stanotte, a bordo di un’autovettura ha investito in via di Rocca Cencia, una donna italiana di 38 anni. L’uomo, che era in compagnia di A.M. 33enne romano con precedenti di Polizia, è fuggito senza prestare soccorso alla vittima.

Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, allertati da alcuni testimoni, hanno soccorso alla donna richiedendo con urgenza l’invio di un’ambulanza sul posto che ha provveduto a trasportarla in ospedale. Ricoverata in prognosi riservata, ha riportato alcune fratture e una contusione cerebrale con sospetta frattura della mano e del piede destro ma non corre pericolo di vita.

I poliziotti durante i primi accertamenti, hanno rinvenuto la targa appartenente all’auto in fuga e, espletate le opportune indagini, sono risaliti al proprietario del mezzo e al suo indirizzo di casa. Qui, nel parcheggio condominiale, hanno riscontrato la presenza del veicolo incidentato, con gli airbag anteriori esplosi.

A quel punto gli agenti hanno suonato a casa del M.A. che, sceso in strada insieme all’A.M., è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica presumibilmente dovuta all’abuso di alcol.

Il M.A., risultato positivo all’alcol test, è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza e segnalato per violazione della legge sugli stupefacenti. Perquisito il veicolo infatti, è stato rinvenuto e sequestrato un frammento di hashish.

Arrestato anche l’A.M. che dovrà rispondere di omissione di soccorso in concorso.

Sul luogo dell’incidente gli agenti della Polizia Scientifica e quelli di Polizia Roma Capitale hanno proceduto ai rilievi di competenza.