Saldi estivi, Mattei (Ugcons): «Occhio alle truffe, soprattutto online»

“Il 6 luglio partono ufficialmente i saldi estivi. E, come di

consueto, inizia la stagione delle truffe. Soprattutto per il commercio online” avverte Paolo Mattei, presidente UGCONS, l’associazione di consumatori dell’UGL. “Purtroppo il consumatore non è tutelato adeguatamente, per questo consigliamo di verificare nei giorni precedenti, se possibile, il prezzo di listino dei prodotti che si intende acquistare, in modo da verificare poi l’effettiva applicazione dello sconto da parte dei commercianti. Troppo spesso, infatti, i prezzi vengono rialzati all’ultimo momento”. E poi attenzione alle truffe online: “Consigliamo ai consumatori di verificare la sicurezza delle piattaforme online su cui si acquista e di affidarsi ai siti più conosciuti e accreditati. Molte volte – aggiunge Mattei – la pubblicità soprattutto sui social sponsorizza dei portali poco credibili, ma molto suggestivi. Suggeriamo di stare alla larga da questi specchietti per

allodole”. Non solo: “Se possibile, si cerchi di evitare i pagamenti con carta di credito e si ricorra alle carte prepagate, in modo da tenere i risparmi al sicuro”. L’UGCONS fa sapere di essere a disposizione di ogni consumatore per qualsiasi segnalazione relativa agli acquisti in periodo

di saldi.