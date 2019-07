Presa per il collo e scaraventata: aggressione shock a Roma contro una controllore donna

Prima l’ha insultata, poi l’ha presa per il collo scaraventandola con tutta la forza addosso alla porta di discesa. A riportare la notizia Il Messaggero.it. Vittima dell’ennesima aggressione ai danni del personale viaggiante dell’Atac, questa mattina poco prima delle 8 a bordo del bus 64 Termini-Vaticano, una verificatrice in servizio sulla linea. La donna, salita sul bus a Termini per le verifiche, ha notato un immigrato che con fare furtivo cercava di evitare il controllo. Quando l’uomo si stava accingendo a scendere, la verificatrice lo ha richiamato chiedendogli di esibire il biglietto, ma questi per tutta risposta l’ha prima insultata, poi l’ha afferrata per il collo sbattendola addosso alla cabina di guida e alla porta. In soccorso della verificatrice sono arrivati alcuni colleghi, che l’hanno liberata dalla presa dell’aggressore.