Premio Strega, vince Scurati con ‘M. il figlio del secolo’

Trionfa Antonio Scurati al Premio Strega2019. Le oltre 800 pagine del suo romanzo documentaristico ‘M. il figlio del secolo’ (Bompiani) hanno avuto 228 voti stasera al Ninfeo di Villa Giulia, a Roma, con un ampio stacco dagli altri autori della cinquina: 101 voti in piu’ di Benedetta Cibrario, arrivata seconda e 137 in piu’ di Marco Missiroli, arrivato terzo.

“Sono felice ma soprattutto contento che molti altri italiani leggeranno questo libro non solo perche’ lo ho scritto io ma perche’ impareranno a conoscere la nostra storia con la speranza che non si ripeta, anche se in forme diverse”, ha detto Scurati che poco prima era stato abbracciato da Missiroli. “Dedico questa vittoria ai nostri nonni e ai nostri padri che furono prima sedotti e poi oppressi dal fascismo e soprattutto a quelli che fra loro trovarono il coraggio di combatterlo. E insieme lo vorrei dedicare ai nostri figli con l’auspicio che non debbano tornare a vivere quello che abbiamo vissuto cent’anni fa e in modo particolare a mia figlia Lucia”, ha sottolineato lo scrittore bevendo dalla bottiglia dello Strega.

Dopo due vittorie perse, per un solo voto nel 2009 e per cinque voti nel 2014, Scurati, che ha da poco compiuto 50 anni, si porta a casa una vittoria schiacciante con un libro, di cui Wildside ha gia’ acquistato i diritti per una serie tv, che fa parte di un ampio progetto: e’ il primo romanzo sul fascismo raccontato attraverso la storia di Benito Mussolini e il primo volume di una trilogia. L’espediente che lo scrittore ha adottato per trovare “il sentimento della storia e’ di raccontarla come una cronaca, al presente”.