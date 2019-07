LA CAMPAGNA DI “RIVOLUZIONE ANIMALISTA” CONTRO L’ABBANDONO DEGLI ANIMALI

Ogni estate, purtroppo, si ripete il triste e preoccupante fenomeno dell’abbandono degli animali. Il partito “Rivoluzione Animalista” intende rivolgere un appello alla comunità e alle istituziono, in particolare a tutti i padroni di animali, affinché questo pericoloso fenomeno non si verifichi più: “Vogliamo lanciare, su tutti i canali a nostra disposizione, una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali, soprattutto cani e gatti, che rappresentano ormai veri e propri compagni di vita nelle nostre famiglie – sottolinea Gabriella Caramanica, segretario nazionale di “Rivoluzione Animalista” -. Non ci sono giustificazioni per questo tipo di azioni: abbandonare un animale rappresenta un atto scellerato, vigliacco, un gesto di inciviltà che spesso può significare la morte dei nostri amici a quattrozampe”. Serve, dunque, da parte di tutti una presa di coscienza, e una maggior senso di responsabilità da parte di collettività e istituzioni: “Il nostro appello – ribadisce il segretario nazionale, Gabriella Caramanica – vuole sollecitare l’efficace e concreta diffusione di una cultura che condanni con fermezza questi inaccettabili atti di inciviltà e per responsabilizzare i nuclei familiari che scelgono di vivere con un cucciolo, che deve essere considerato un componente della famiglia non solo dieci mesi all’anno, ma anche nei mesi di luglio e agosto, quando si decide di andare in vacanza”. E li dove non arriva il buonsenso e la coscienza civile, c’è la legge: “L’abbandono di animali è un reato di cui deve rispondere chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività e che, quindi, non potrebbero sopravvivere autonomamente senza l’aiuto dell’uomo – ricorda ancora la segretaria di Rivoluzione Animalista -. La legge attuale, in base all’articolo 727 del codice penale, condanna con la reclusione o con un sanzione che va dai mille ai 10mila euro, chi abbandona un animale o ne provochi dolore fisico e psichico”. Pertanto il monito di “Rivoluzione Animalista” è quanto mai chiaro: “Aiutateci a costruire un futuro migliore per i nostri amici a quattro zampe. Noi ci siamo, tutti i giorni, a tutela di tutti gli animali”.