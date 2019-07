Emergenza rifiuti, scontro Raggi-Zingaretti: arriva l’ordinanza della Regione

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l’assessore regionale ai Rifiuti Massimiliano Valeriani illustreranno oggi alle 12.30 alla stampa, nella sede della giunta regionale, i contenuti dell’ordinanza regionale sui rifiuti di Roma.

presenteremo questa ordinanza esercitando i poteri sostitutivi perche’ e’ ovvio che Roma non puo’ rimanere in queste condizioni. Abbiamo fatto di tutto per evitarlo spingendo al massimo le relazioni interistituzionali. Ma e’ evidente che occorre un segnale perche’ al primo posto dobbiamo mettere la citta’. Roma prima di tutto”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine di un’iniziativa all’ex caserma di via Guido Reni.

Pronta era arrivata la replica da parte della sindaca. “Per Roma Zingaretti sta impiegando tempi biblici per scrivere una ordinanza, mentre per Viterbo nel 2017 gli sono bastate poche ore. Dice che non ha mai fatto nulla di simile in sei anni, lo ha fatto due anni fa a Viterbo e non lo ricorda. Piuttosto in sei anni non e’ riuscito a scrivere un Piano Regionale dei Rifiuti, quindi non ha alcun titolo per provare a dare lezioni -aggiunge Raggi- D’altronde, vale la pena ricordare che a Roma il problema rifiuti si trascina da anni, anche con le precedenti amministrazioni, quando – guarda caso – sulla poltrona di presidente della Regione sedeva sempre lui. A

me delle chiacchiere importa poco. Aspetto l’ordinanza sperando di non trovare trappole o tranelli da vecchia politica: si limiti ad indicare i siti dove portare i rifiuti”.