Chef Rubio su Rai Tre come testimonial dell’ambiente. Earth: «Come invitare un piromane a parlare di incendi»

al programma “Agorà” in onda su Rai 3 è stato invitato Chef Rubio a parlare di Ambiente. Il cuoco, famoso per le sue mangiate nelle trattorie preferite dai camionisti «si è sperticato in concetti come qualità della vita legata alla presenza di alberature e risparmio energetico».

«Troviamo veramente inappropriato che il servizio pubblico inviti a parlare di ambiente e risparmio energetico una persona famosa per consumare carne quotidianamente e in enormi quantità».