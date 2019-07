Cassia Bis, l’Anas promette, ma non mantiene. Ecco, in un video, cosa si trova (ancora) nelle piazzole di sosta. La denuncia

«Cassia Bis, l’Anas promette, ma non mantiene. Ecco, in un video, cosa si trova (ancora) nelle piazzole di sosta. Legambiente Formello “Terre di Veio”, racconta la Presidente Maria Teresa Altorio, “ha scritto più volte all’Anas, anche via Pec e insieme ai comitati (delle Rughe e “Il verso giusto” di Sutri), ha fatto pressione e ha ottenuto rassicurazioni. Non solo non è accaduto nulla, ma l’indecenza peggiora. Ora basta. Bisogna passare ai fatti. Anche perché i rifiuti inquinano e chi inquina deve risponderne”

Chiediamo di Togliere quei rifiuti ora».