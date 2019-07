Controlli dei carabinieri tra Aventino, Testaccio e San Saba: 2 fermi

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno messo in atto mirati dispositivi di controllo alla circolazione stradale, anche con etilometro e drug-test, al fine di garantire maggiore sicurezza lungo le strade dei quartieri Testaccio, San Saba e Aventino nei pressi dei luoghi di ritrovo dei giovani frequentatori della Movida.

I Carabinieri hanno denunciato un 44enne, originario della provincia di Cosenza ma residente nella Capitale, per guida in stato di ebbrezza. L’uomo è stato notato a bordo di uno scooter mentre procedeva a zig-zag lungo via delle Terme di Caracalla ed è stato fermato. Al termine dei controlli è risultato positivo agli accertamenti alcolemici.

In via del Campo Boario, invece, i Carabinieri hanno fermato un 28enne romano, già noto alle forze dell’ordine, poi denunciato per false attestazioni a Pubblico Ufficiale. Durante le operazioni di identificazione, l’uomo ha tentato di eludere gli accertamenti, prima riferendo di non avere al seguito i documenti, poi fornendo ai militari generalità false. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, però, non si sono fatti abbindolare dalle sue scuse e, approfondendo le verifiche sulla sua auto sono riusciti a risalire alla sua vera identità, scoprendo che la sua patente di guida era stata sospesa dalla Prefettura di Reggio Emilia, per precedenti violazioni.