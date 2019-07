Rifiuti, vertice Costa-Regione: si cerca una soluzione contro la crisi

Dopo il vertice di ieri con il Campidoglio, questa mattina, a quanto si apprende, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa vedra’ anche i rappresentanti della Regione Lazio, tra cui l’assessore Massimiliano Valeriani, per affrontare i temi legati alla crisi di raccolta e smaltimento dei rifiuti che si registra da alcune settimane nella Capitale.

Sul tavolo la necessita’ di trovare una collocazione a circa 600 tonnellate di rifiuti indifferenziati che ogni giorni Ama, la partecipata dei rifiuti del Campidoglio, non riesce a trattare visti i lavori di manutenzione in corso fino a settembre nei due Tmb di Malagrotta. Ieri altri 3 impianti nel territorio regionale hanno risposto positivamente alla ricerca avviata dalla Regione – a seguito di una lettera scritta da Ama – per trovare strutture nel Lazio disposte a prendere in carico parte di questa eccedenza.