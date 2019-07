Rifiuti Roma, allarme medici: «Rischi per salute, politica intervenga»

La situazione a Roma, a causa dell’emergenza rifiuti, “e’ allarmante, imbarazzante, poco decorosa, e ci sono concreti rischi per la salute”. A rinnovare l’allarme e’ Pierluigi Bartoletti, vice segretario della Federazione italiana dei medici di famiglia (Fimmg) e vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma, secondo cui “i cumuli di rifiuti non raccolti diventano veicoli di infezione, anche per gli animali, dai topi alle mosche, che possono portare infezioni. Senza contare i numerosi incendi ai cassonetti, che provocano fumi tossici”. E certo non puo’ essere una soluzione tenere quanto piu’ possibile i rifiuti in casa: “Soprattutto per l’umido e’ bene che le buste vengano buttate quanto prima, altrimenti si rischia una contaminazione batterica anche in casa propria, con l’arrivo di formiche e mosche, che a loro volta producono larve”. Una situazione aggravata, ovviamente, dal grande caldo, che, riferisce Bartoletti, “ha portato a un aumento del 30% negli accessi ai nostri studi”. E’ urgente, secondo il medico, “che la politica intervenga con soluzioni strutturali, visto che l’emergenza si ripresenta ciclicamente”. Mentre i cittadini “dovrebbero impegnarsi per fare la differenziata, laddove possibile, visto che l’allarme riguarda soprattutto l’indifferenziato. In ogni caso – conclude Bartoletti – al momento non vogliamo lanciare allarmismi ma la situazione e’ imbarazzante e va risolta”.