La ‘ndrangheta a Roma: maxi sequestro da 120 milioni di euro a Roma e provincia

Maxi sequestro della polizia per oltre 120 milioni di euro nei confronti di noti esponenti della criminalita’ organizzata calabrese radicata a Roma e provincia gia’ dagli anni ’80. Tra i beni sequestrati spiccano 173 immobili situati tra Roma, Rignano Flaminio, Morlupo, Campagnano Romano, Grottaferrata ed altre province italiane. Tra i nomi degli ndranghetisti colpiti dal provvedimento, eseguito dalla divisione Anticrimine della questura di Roma, emergerebbero Scriva, Morabito, Mollica, Velona’ e Ligato. Oltre a quella della Capitale, sono coinvolte anche altre 10 questure.

Oltre 250 agenti in campo e dieci questure in azione oltre a quella di Roma. Grazie alle forze dell’ordine e agli inquirenti. “Centosettantatre immobili sequestrati per un valore di 120 milioni di euro ai danni della ‘ndrangheta. A Roma. Eppure c’era chi sosteneva che nella Capitale non ci fosse la mafia. Quando lo Stato c’e’, non ce n’e’ per nessuno. Neppure per la mafia”. A scriverlo su Twitter e’ Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia.