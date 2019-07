Incendio in appartamento: paura a Roma

Incendio nella notte in un appartamento al seminterrato in via dei Piceni, quartiere San Lorenzo di Roma. Ad intervenire sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, i Carabinieri della stazione San Lorenzo e i colleghi del Nucleo Operativo di piazza Dante chiamati dalla proprietaria di casa, una cittadina tunisina. La donna si era accorta delle fiamme poco prima, rientrando in casa dopo una serata passata fuori.

L’appartamento e’ stato dichiarato inagibile. Al momento, secondo quanto si apprende, l’incendio sembrerebbe di natura dolosa. le indagini sono in corso.