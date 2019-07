Estate Romana, ecco tutti gli appuntamenti in programma

Dal cinema alla musica, dalle passeggiate in citta’ alle pie’ce teatrali passando per i libri e le attivita’ per ragazzi, una nuova settimana di eventi e spettacoli per l’Estate Romana 2019. In ogni Municipio, sono diverse le iniziative in programma grazie al contributo delle tante realta’ risultate idonee ai due avvisi pubblici Estate Romana 2019 ma anche delle istituzioni culturali cittadine. Qui alcuni degli appuntamenti dal 4 al 10 luglio. Il programma, in continuo aggiornamento, si trova su estateromana.comune.roma.it e su Facebook, Twitter e Instagram su @culturaaroma.

Ultimo appuntamento al Caffe’ Nemorense, giovedi’ 4 luglio, con Be Pop! Senza perdere l’amore a cura dell’Associazione Be Pop: nove appuntamenti per parlare di diritti umani e civili, migrazioni, violenza sulle donne, caporalato, citta’, ma anche comunicazione e racconto del presente. Alla Casa del Jazz, in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, si rinnova l’appuntamento dal 5 luglio al 1 agosto con I Concerti nel Parco, Estate 2019. Il Festival, giunto quest’anno alla XXIX edizione, proporra’ undici eventi con diverse produzioni originali, prime assolute e date in esclusiva in Italia. “Signora liberta’, signorina fantasia” e’ il leit motiv scelto per questa edizione del festival che si muovera’ in territori diversi, a volte distanti fra loro: dalla musica classica alla taranta, dal teatro all’osservazione del cielo. Si conclude il 6 luglio la seconda edizione del Pigneto Film Festival a cura di Preneste Pop, tra il Nuovo Cinema Aquila, la Biblioteca Goffredo Mameli e Largo Venue.

Un’edizione che si e’ arricchita di novita’ e contenuti, con la realizzazione di documentari di stampo civile e videoclip musicali, oltre alla produzione di corti cinematografici interamente girati nel quartiere da giovani videomaker provenienti da tutto il mondo. Fino al 6 luglio anche Stupore, l’ultima edizione dei Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell’Accademia Filarmonica Romana: un viaggio tra le arti e la musica del mondo con il contributo degli Istituti di cultura stranieri e delle realta’ internazionali che animano la vita culturale della Capitale.

E ancora fino al 7 luglio, Boomerang Fest 2019: l’evento multidisciplinare di Largo Spartaco con spettacoli per bambini, presentazioni di libri, teatro e musica dal vivo a cura dell’Associazione Crixus. Nel Giardino della Basilica di Sant’Alessio all’Aventino torna, dal 9 luglio al 4 agosto, Pirandelliana, la rassegna dedicata alle opere di Luigi Pirandello organizzata dalla Compagnia Teatrale La Bottega delle Maschere, giunta quest’anno alla XXIII edizione. In cartellone, Tutto per bene e gli Atti unici: L’altro figlio, Male di luna, Notte, L’uomo dal fiore in bocca e All’uscita.

Fino al 10 luglio e’ possibile prendere parte alla Call for entries de La 72esima Ora: il concorso, a cura dell’Associazione culturale Le Bestevem, per giovani appassionati di cinema che sono chiamati a creare un cortometraggio in sole 72 ore. Per iscrivere la propria squadra alla Call ma anche per prendere parte ai workshop e’ sufficiente inviare una mail all’indirizzo 72esimaora@gmail.com. Al Parco Nomentano, appuntamento fino al 3 agosto con la terza edizione dell’Aniene Festival proposto dall’Associazione Culturale La Pentola a Pressione. 32 serate di spettacoli dal vivo: dal teatro d’improvvisazione, alla stand up comedy, ma anche concerti live e ballo. Fino al 30 settembre, appuntamento con il Festival ArteScienza organizzato dal CRM – Centro Ricerche Musicali. Il Goethe-Institut Rom, il MACRO Asilo, l’Accademia di Spagna, il Teatro Vascello, l’Auditorium Parco della Musica e lo spazio del FGTecnopolo – Parco Tecnologico Tiburtino ospiteranno i numerosi appuntamenti del Festival che quest’anno sceglie il tema “interattivo adattivo”.

diritti degli altri: musica jazz e letture di testi poetici e discorsi sui diritti civili con David Riondino (voce recitante), Gabriele Mirabassi (clarinetto) ed Enrico Zanisi (pianoforte).

L’evento ha il patrocinio dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia. Sabato 6, in chiusura, alle 20, Tupa Ruja – In questo viaggio e, alle 21.30, ‘S Wonderful, concerto in collaborazione con l’Associazione Fabrica.

Fino al 5 agosto continua la programmazione musicale di Villa Ada – Roma incontro il Mondo a cura di D’Ada srl. Gli eventi in programma questa settimana sono: giovedi’ 4 luglio, concerto della band La Rappresentante di Lista; venerdi

5, sul palco gli Otto Ohm; sabato 6, e’ la volta della Bandabardo’; domenica 7, appuntamento con i Massimo Volume e i Giardini di Miro’; lunedi’ 8, il concerto dei Garbage; martedi

9, l’indie rock dei dEUS; mercoledi’ 10, il concerto di Giorgio Poi. Tutti i concerti inizieranno alle 21.30. Appuntamento nel cuore di Ostiense fino al 15 agosto con la seconda edizione di Parco Schuster a cura di Knock srl. Tra gli eventi in cartellone questa settimana: giovedi’ 4 luglio alle 21.30, il concerto dei Queen of Bulsara; domenica 7 alle 19, Spaghetti Unplugged Fest.

Lunedi’ 8 e martedi’ 9 c’e’ Tumulto Creativo, artisti con il fuoco dentro: dalle 18.30, due giornate interamente dedicate al mondo del fumetto e dell’illustrazione.

Prosegue fino al 10 settembre Village Celimontana, il festival organizzato dal Jazz Village Roma srls. Questa settimana segnaliamo: giovedi’ 4, la serata rock’ n’ roll Anni ’50 Bevo Solo Rock’n’roll Red Wagons; venerdi’ 5, Emanuele Urso “The King Of Swing” Big Band; sabato 6, Bepi D’amato – Artie Shaw Tribute;

domenica 7, Phonema Gospel Singers; martedi’ 9, Swing Swing Swing Conosci mia cugina; mercoledi’ 10, David Riondino feat Maurizio Fiorilla Decameron: Canzoni e Storie. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 22.

L’Associazione Roma Musica e Cultura propone fino al 22 settembre Gianicolo in Musica. Tra i concerti di questa settimana: giovedi’ 4, Rocking The Stones con Mario Biagini (voce, armonica), Luca Biagini (batteria), Alberto Biasin (basso), Cristiano Sacchi (chitarra), Fabio Maccheroni (voce, chitarra), Marco Fagiolo (tastiere); venerdi’ 5, Katia Rizzo & Retro’ Band con Katia Rizzo (voce leader e attrice); Luigi Maio (piano e cori), Giuseppe Mangiaracina (basso e cori), Piero Pierantozzi (batteria), Tommaso Costantini (sax e cori) e le ballerine Chiara Pacchiotti e Lorena Noce; sabato 6, Fulvio Tomaino Band con Fulvio Tomaino (voce), Luca Casagrande (chitarra), Francesco Puglisi (basso), Aidan Zammit (piano e tastiere), Carlo Micheli (sax), Luca Trolli (batteria) e i cori di Roberta Orru’, Nicola Gargaglia e Sunny Terranova; domenica 7, Cristiana Polegri in Brava, suoni come un uomo! con Cristiana Polegri (voce), Urbano Lione e Mimmo Sessa (0tastiere e programmazioni), Gianluca d’Alessio (chitarre), Pierpaolo Ranieri (basso), Puccio Panettieri (batteria) e le ballerine Maura Ranalli e Michela Dominici; lunedi’ 8, Claudio Filippini trio con Claudio Filippini (piano e tastiere), Luca Bulgarelli (basso) e Marcello Di Leonardo (batteria); martedi’ 9, Lew Tabackin 4tet con Lew Tabackin (ten sax, flute), Alessandro Presti (tromba), Giuseppe Bassi (bass) e Roberto Gatto (drums); mercoledi’ 10, T.C.Gang con Tony Cerqua (voce, batteria, bonghi), David James Hoffman (voce e chitarra), Peace Diouf (basso, voce, chitarra), Piero Masciarelli (chitarra, voce), Ramon Jose’ (percussioni, tromba). L’inizio dei concerti e’ previsto alle 21.30. Fino al 30 settembre, appuntamento con il Festival ArteScienza organizzato dal CRM Centro Ricerche Musicali. Il Goethe-Institut Rom, il MACRO Asilo, l’Accademia di Spagna, il Teatro Vascello, l’Auditorium Parco della Musica e lo spazio del FGTecnopolo Parco Tecnologico Tiburtino ospiteranno i numerosi appuntamenti del Festival che quest’anno sceglie il tema “interattivo adattivo”.

Continuano fino al 29 settembre le Visite Guidate Teatralizzate de I Viaggi di Adriano che propone tutti i venerdi’ alle 21.30 e sabato alle 21 diversi appuntamenti per conoscere Roma in modo innovativo e per entrare in contatto con la storia e i suoi protagonisti. Le prossime visite sono:

venerdi’ 5, La vera storia del Marchese del Grillo, da Piazza del Quirinale al Rione Monti; I Borgia: il potere del Male, con partenza da Piazza Sforza Cesarini; La lama di Mastro Titta: Tour nella Roma del Papa Re, con partenza da Via degli Ombrellari, angolo Borgo Pio. Sabato 6, Caravaggio a Roma: vita e opere con partenza da Piazza Borghese; A spasso con Trilussa, con partenza da Piazza di Spagna; Divide ed Impera: ascesa e declino dell’Impero con partenza da Via dei Fori imperiali, angolo Via di San Pietro in Carcere.

Fino al 4 agosto, Artestudio propone Teatro a Righe: un ciclo di appuntamenti per re-interpretare la tradizione storica e culturale della citta’ tra la Casa delle Donne, Regina Coeli, la Libreria Odradek e le strade del I Municipio. Tra gli appuntamenti in programma nel Giardino della Casa Internazionale delle Donne: giovedi’ 4 alle 17, Workshop Esterno Notte con Riccardo Vannuccini, a cura della Compagnia Cimitero delle Bottiglie; sabato 6 alle 21, spettacolo di teatro-danza Imagine Time della Compagnia Cimitero delle Bottiglie, mentre alle 22 c’e’ Candy, la pie’ce teatrale della Compagnia Basilicata;

lunedi’ 8 alle 9.30, Lezione di yoga con Francesca Sandrini e alle 16.30, Spettacolo di Animazione per bambini con King Kong Teatro. Nel Giardino della Basilica di Sant’Alessio all’Aventino torna, dal 9 luglio al 4 agosto, Pirandelliana, la rassegna organizzata dalla Compagnia Teatrale La Bottega delle Maschere.

In cartellone, Tutto per bene (in scena il martedi’, il giovedi’ e il sabato) e gli Atti unici: L’altro figlio, Male di luna, Notte, L’uomo dal fiore in bocca e All’uscita (in scena il mercoledi’, il venerdi’ e la domenica). Gli appuntamenti di questa settimana, dunque, sono: martedi’ 9 con Tutto per bene e mercoledi’ 10 con gli Atti unici. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15.

Ultimo appuntamento giovedi’ 4 luglio al Caffe’ Nemorense con Be Pop! Senza perdere l’amore a cura dell’Associazione Be Pop per una giornata dedicata al tema Una repubblica democratica fondata sul lavoro (cit.): alle 19.30, incontro con Jacopo Storni, giornalista, Suleman Diara di Barikama, Fabio Ciconte, Terra! e Chiara Faenza di Coop Italia; a moderare, Giorgio Zanchini di Rai Radio 1. Alle 21.30, concerto dell’Orchestra dei Braccianti e a seguire Karaoke con Lilith Primavera. Si conclude il 7 luglio Boomerang Fest 2019, l’evento multidisciplinare ospitato a Largo Spartaco a cura dell’Associazione Crixus. Tra gli ultimi eventi in programma, segnaliamo: venerdi’ 5 alle 19, presentazione del libro Anidroide di Marco Bucci e alle 22 va in scena Meduse Cyborg, lo spettacolo di Margine Operativo; sabato 6 alle 21, proiezione video clip e spettacolo di artisti di strada Le Biscottate della Memoria di Emanuela Vitale mentre alle 22, si assistera’ al concerto del Quadraro in Jazz; domenica 7 alle 19, presentazione del libro Sovversive ad Honorem di Pasquale Grella e, alle 21, concerto della Banda Cecafumo. Tutti i giorni inoltre, alle 18, spettacoli di burattini a cura di Baracca e Burattini. Fino al 26 luglio, appuntamento al Parco Nomentano con Thoma – il giardino dell’arte a cura di Art Plus Roma: una selezione tra le proposte emergenti del panorama artistico romano in un giardino dedicato all’arte. giovedi’ 4, sara’ visitabile la mostra Riccardo Giuliani organizzata da Caligola Tattoo; da venerdi’ 5 a domenica 7, appuntamento con l’esposizione di Silvia Macaluso e Samuele Pepe a cura di HideArt. Le mostre sono visitabili dalle 18 alle 22.

Al Parco Nomentano, appuntamento fino al 3 agosto con la terza edizione dell’Aniene Festival proposto dall’Associazione Culturale La Pentola a Pressione. Tra gli eventi in programma questa settimana, giovedi’ 4 alle 20.30, lezione di Colegiate Shag a cura della Scuola Swing Circus di Roma; venerdi’ 5 alle 22, concerto di Ilaria Graziano & Francesco Forni; sabato 6 alle 22, Live Luca Filastro & His Orchestra;

domenica 7 alle 19, Giuseppina La Delfa presenta Tutto quello che c’e’ voluto (Augh! Edizioni) accompagnata da Marilena Grassadonia; lunedi’ 8 alle 20.40, Live El Barro en Cuarteto;

martedi’ 9 alle 21.30, spettacolo di improvvisazione teatrale dei Bugiardini, B.L.U.E.tte; mercoledi’ 10 alle 22, RBSN.

Nei Giardini di Castel Sant’Angelo, fino al 1 settembre c’e’ Letture d’Estate a cura della Federazione Italiana Invito alla Lettura. Tra gli eventi in programma questa settimana: giovedi’ 4 alle 21.30, concerto degli Al & the Newtones; venerdi’ 5 alle 21.30, presentazione del disco e concerto di AdoRiza, viaggio in Italia cantando le nostre radici (Squilibri editore) con Timisoara Pinto, Daniele Sidonio e il produttore artistico Piero Fabrizi; sabato 6 alle 19.30, Nina Quarenghi presentera’ Cuore agro (Arkadia edizioni); domenica 7 alle 21.30, Qui si fiaba con le Donne di Carta, serata dedicata alle fiabe sul mondo femminile. Lunedi’ 8 luglio alle 21.30, incontro con Joe Lansdale che approfondira’ la sua storia, la sua produzione e il suo legame con l’Italia; martedi’ 9 alle 20, Orietta Cicchinelli presentera’ il suo libro Il karma in un paio di scarpe (Tuga edizioni) mentre alle 21, serata con Spinoza.it a cura di We Reading; mercoledi’ 10 alle 21.30, Barbara Tomasino parlera’ di Groupie, ragazze a perdere (Odoya editore) accompagnata da Andrea Di Consoli, con letture a cura di Maria Castronovo e Dario Costa e interventi musicali di Francesco Forni e Luca Carocci. Fino al 14 settembre appuntamento al Parco Archeologico di Ostia Antica con la IV edizione di Ostia Antica Festival 2019 – Il Mito e il Sogno, a cura de I Borghi srl. In programma questa settimana:

sabato 6 luglio, la danza dell’Heritart Festival, con Dancing Heritage – A tribute to Diaghilev and Nijinsky; martedi’ 9, e’ la volta dei Negrita che celebrano quest’anno i loro 25 anni di carriera. L’inizio degli spettacolo e’ previsto alle 21.