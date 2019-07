David Sassoli eletto presidente del Parlamento Europeo

Davide Sassoli, europarlamentare del Pd, e’ stato eletto con 345 voti presidente del Parlamento Europeo.

“Ringrazio il presidente Tajani per il lavoro che ha svolto, il suo impegno e la dedizione a questa istituzione”, ha detto Sassoli. “Ha inizio una legislatura di grande responsabilita’ perche’ nessuno puo’ accontentarsi dell’esistente, siamo immersi in cambiamenti epocali. Dobbiamo recuperare lo spirito dei padri fondatori, porre fine ai guasti del nazionalismo. In questi mesi in troppi hanno scommesso sul declino di questo progetto e dobbiamo avere la forza di rilanciare il processo d’integrazione cambiando la nostra Unione per dare risposte al senso di smarrimento”, ha aggiunto.

“Non siamo un incidente della Storia, ma i figli e i nipoti di coloro che sono riusciti a trovare l’antidoto a quella degenerazione nazionalista che ha avvelenato la nostra storia. Se siamo europei e’ anche perche’ siamo innamorati dei nostri Paesi. Ma il nazionalismo che diventa ideologia e idolatria produce virus che stimolano istinti di superiorita’ e producono conflitti distruttivi”: lo ha detto David Sassoli al Parlamento Ue subito dopo la sua elezione.

Solo il Pd, tra i partiti italiani, ha votato David Sassoli alla presidenza del Parlamento europeo. Forza Italia, a quanto si apprende, si e’ astenuta. La Lega e Fdi hanno votato per Jan Zahradil (Conservatori Ecr). Il Movimento 5 Stelle ha invece lasciato liberta’ di coscienza.

Matteo Salvini commenta con malcelato disappunto l’elezione di David Sassoli a presidente del parlamento europeo.

“Un parlamentare del Pd, pensate un po’, un ex giornalista della Rai, magari con ancora il contratto della Rai, che fa il presidente del parlamento europeo per la sinistra, per il Pd.

Bello, rispettoso degli taliani e degli europei che hanno votato.

A presiedere il parlamento uno di sinistra, magari anche coi voti di qualcuno del centrodestra, anzi sicuramente si’, visti i numeri. Ma della Lega no sicuramente”, dice Salvini.

“L’elezione di David Sassoli a Presidente del Parlamento Europeo è un orgoglio per l’Italia e per la Regione Lazio, da cui ha ottenuto tanti consensi lo scorso 26 maggio. Una scelta che premia l’esperienza, la competenza e la capacità di lavorare all’interno delle istituzioni europee per il bene di tutti. Questo nuovo incarico onora e investe di nuove responsabilità tutti quelli che, insieme a me, lo hanno sostenuto con passione e convinzione. Presto andremo a Strasburgo, con una delegazione di amministratori e realtà di Roma e della Provincia, per incontrare il Presidente Sassoli così da iniziare subito a lavorare a progetti e iniziative utili per il nostro territorio”. Così in una nota Rodolfo Lena, Presidente della I Commissione Affari Costituzionali del Consiglio Regionale del Lazio ed esponente del Partito Democratico.