Crisi stabilimento Fca, approvata mozione alla Pisana

Il documento è stato votato per parti separate su richiesta del Movimento 5 stelle, perché –hanno spiegato in Aula Valentina Corrado e Loreto Marcelli – non sono state condivise alcune premesse né il primo punto del dispositivo. “Innanzitutto a marzo Fca ha confermato 5 miliardi di investimenti in Italia – ha detto Corrado – questo a testimonianza del fatto che l’ecobonus non è sicuramente alla base della crisi del settore automobilistico. Inoltre, il primo punto è di stretta competenza nazionale, motivo per il quale non siamo noi a poter revisionare le normative nazionali vigenti”.

Per Marcelli la mozione è “insufficiente e strumentale sia nel metodo che nel merito ed anche anacronistica, o fuori tempo massimo, considerate le attuali politiche perseguite su scala mondiale ed inerenti la produzione e incentivazione di motori a sempre più ridotto impatto ambientale e contenimento dell’inquinamento”.