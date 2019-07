Caso Cucchi, madre carabiniere imputato: “Mi disse ‘non l’ho toccato'”

“Eravamo a casa, tutti insieme, e al telegiornale fecero vedere la foto di Stefano Cucchi in obitorio e ricordo che Raffaele rimase molto sorpreso e disse ‘mamma mia come sta combinato'”. A dirlo e’ Silvana Russo, mamma di Raffaele D’Alessandro, ascoltata questa mattina all’aula bunker di Rebibbia nel corso del processo sulla morte di Cucchi, il giovane geometra arrestato nell’ottobre 2009 e deceduto una settimana dopo all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Per la sua morte sono imputati cinque carabinieri, tre dei quali per omicidio preterintenzionale tra cui lo stesso D’Alessandro. “Raffaele – ha aggiunto la donna rispondendo alle domande della difesa – poi mi riferi’ che aveva conosciuto Cucchi e di essere stato con lui al momento del fotosegnalamento e della perquisizione, ma mi ha sempre detto ‘mamma ti giuro che non ho mai toccato nessuno'”.

Le frasi della teste punterebbero a smentire quanto dichiarato dalla ex moglie di D’Alessandro, Anna Carino, che nel 2018 in aula rivelo’ quanto avrebbe detto il militare dopo aver visto il servizio al telegiornale nel 2009: “Eh, c’ero anch’io quella sera la’, quante gliene abbiamo date…”.