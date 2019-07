Albano Laziale, l’Amministrazione acquisisce la concessione trentennale del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso

Lunedì 2 luglio, presso la sede ARSIAL, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, è stato firmato il Protocollo di Intesa tra il Comune di Albano Laziale e ARSIAL per la concessione in usufrutto trentennale del MOAL – mercato ortofrutticolo all’ingrosso al Comune di Albano Laziale.

«Dopo oltre venti anni finalmente possiamo dire di avere raggiunto un traguardo importante con il passaggio del mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Albano, di proprietà dell’Agenzia, al Comune. Un beneficio per Albano e i suoi cittadini che potranno usufruire di uno spazio da ora in proprietà, ma anche per ARSIAL che cesserà di pagare le spese legate al mantenimento del bene. Il nostro impegno resta quello di operare per il bene comune e per quello dei cittadini tutti», ha dichiarato Antonio Rosati, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ARSIAL.

Il Protocollo, firmato per il Comune di Albano dal Sindaco Nicola Marini alla presenza anche dall’Assessore alle Attività Produttive, al Commercio, al SUAP e al MOAL, Franca Anna Di Matteo, prevede che lo spazio venga potenziato e utilizzato con lo stesso scopo di vendita di prodotti ortofrutticoli.

L’Assessore Franca Anna Di Matteo ha commentato: «Questo documento è propedeutico e imprescindibile per l’attuazione di una serie di lavori di miglioramento e innovazione programmati di questa struttura, che ha una valenza strategica sul nostro territorio».

Soddisfatto anche il Sindaco Nicola Marini: «Abbiamo, dopo un lungo approfondimento amministrativo, ottenuto l’usufrutto trentennale dell’area del MOAL che ci permetterà di migliorare e potenziare le attività in esso presenti per farle diventare un punto di riferimento dell’economia di Albano Laziale e di tutto il territorio».