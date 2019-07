Sea Watch 3, oggi la decisione su Carola Rackete. Salvini: «Pronti a espellere la ricca fuorilegge tedesca»

Il comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete resta agli arresti domiciliari. Dopo 3 ore di interrogatorio, il gip del Tribunale di Agrigento si è riservato e deciderà entro martedì mattina. Duro il commento del ministro dell’Interno Matteo Salvini.

E’ finita dopo quasi 3 ore l’udienza di convalida, davanti al gip Alessandra Vella, dell’arresto del comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete. L’ordinanza sarà emessa nella mattinata di domani, martedì 2 luglio. La 31enne tedesca resta dunque agli arresti domiciliari in un’abitazione privata di Agrigento.

“Credevo che la motovedetta della Guardia di finanza si spostasse, non volevo colpirli”. Lo ha detto, durante l’interrogatorio di lunedì pomeriggio, Carola Rackete al giudice per le indagini preliminari.

La manovra del comandante Carola Rackete è stata valutata “come un atto volontario con i motori laterali che ha prodotto lo schiacciamento della motovedetta verso la banchina. Questo fatto è stato condotto con coscienza e volontà. Un’azione non necessitata perchè la Sea Watch alla fonda aveva ricevuto assistenza medica ed era in continuo contatto con le autorità marittime per avere assistenza. Quindi non versava in stato di necessità”. Lo ha detto il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio durante un conferenza stampa al termine dell’interrogatorio.

La 31enne è accusata di aver violato il divieto di entrare in porto e di aver speronato una motovedetta delle Fiamme Gialle durante l’attracco. La Guardia di finanza, al momento dell’arresto in flagranza, ha contestato al comandante il rifiuto di obbedienza a nave da guerra, la resistenza o violenza contro nave da guerra e la navigazione in zone vietate. Contestato anche il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tra gli altri reati ipotizzati, ma ancora non formalmente contestati, quelli legati al delitto di naufragio.

Carola Rackete potrebbe restare pochissimo in Italia. Come era stato annunciato, il Viminale ha già pronto il decreto di espulsione del comandante della Sea Watch 3 ritenendola pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Salvini: “Siamo pronti a espellere la ricca fuorilegge tedesca”

“Dalla giustizia mi aspetto pene severe per chi ha attentato alla vita di militari italiani e ha ignorato ripetutamente le nostre leggi”, lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenendo ancora in modo netto sul caso della Sea Watch 3, che ha sbarcato i migranti forzando il blocco. “E dagli altri Paesi europei, Germania e Francia in primis, mi aspetto silenzio e rispetto. In ogni caso siamo comunque pronti ad espellere la ricca fuorilegge tedesca”.