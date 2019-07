Stava vendendo rose in piazza quando, improvvisamente, due ragazzi lo hanno aggredito, strappandogli dapprima i fiori dalle mani per poi iniziare a colpirlo violentemente con calci e pugni ed infine fuggire via.

Gli agenti del Commissariato di Anzio, intervenuti sul posto, hanno prestato immediato soccorso alla vittima, un uomo del Bangladesh, il quale è stato trasportato immediatamente presso il più vicino ospedale dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico e facciale con frattura scomposta delle ossa nasali e un trauma contusivo all’emitorace e all’addome, con prognosi di guarigione stimata in trenta giorni. In fase di denuncia il malcapitato raccontava agli agenti che i due ragazzi autori della violenza lo avevano avvicinato chiedendogli quante rose avesse venduto e quanto aveva guadagnato, cercando di asportargli il portafogli che custodiva nella tasca dei pantaloni. Al diniego e al tentativo di divincolarsi dello stesso, scaturiva la violenta reazione dei due giovani che iniziavano a picchiarlo con l’intento di riuscire a portargli via il portafogli.

Gli investigatori del Commissariato di Anzio, diretto da Adele Picariello, dopo un’intesa attività d’indagine sono giunti all’individuazione di uno dei due aggressori, italiano di 20 anni che è stato denunciato per tentata rapina in concorso.

Denunciato anche un altro ragazzo di 22 anni che, qualche giorno dopo la denuncia dell’aggressione, insieme al 20enne si era presentato dalla vittima minacciandola di ritirare la denuncia.

Sono in corso ulteriori accertamenti per giungere all’individuazione del secondo rapinatore.