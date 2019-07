Guidonia Montecelio, risparmio di 170mila euro con la disdetta delle forniture elettriche inutilizzate

Oltre 170mila euro (174.108 euro per la precisione), è questa la cifra risparmiata all’anno dal Comune di Guidonia Montecelio, grazie alle disdette delle 49 utenze inutilizzate, verso cui l’ente pagava la

bolletta elettrica. Un lavoro che ha interessato gli uffici dell’assessorato ai lavori pubblici. “E’ stato un lavoro certosino-

dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Correnti- devo

congratularmi con gli uffici che si sono adoperati per raggiungere

questo traguardo”. Una situazione di spreco perpetuata fino ad ora e che viene finalmente bloccata. “In alcuni casi il Pod faceva

riferimento a locali inutilizzati dal Comune- continua l’Assessore- in

altre circostanze ancora il locale era sul territorio di altri Comuni,

ma la situazione più paradossale si è verificata quando il Pod non è

stato trovato e, quindi, l’utenza non esisteva più, ma si continuava a pagare un canone fisso perché nessuno aveva effettuato la disdetta.

Comunque è un lavoro che sta proseguendo, visto che le utenze comunali sono circa 200 e, quindi, non escludo altre situazioni di questo tipo”. Soddisfatto del lavoro fino ad ora svolto anche il Sindaco Michel Barbet. “La lotta agli sprechi- conclude il Primo Cittadino- è stata una delle battaglie della nostra Amministrazione. E’ impensabile pagare dei costi fissi perché ci si era dimenticati di effettuare la disdetta della fornitura elettrica. Fortunatamente il lavoro dell’Assessore Correnti, coadiuvato dai dipendenti dell’assessorato, sta ponendo fine a questi inutili sprechi di denaro pubblico”.