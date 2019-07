Incidenti sulle montagne laziali, un morto

Migliaia gli amanti della montagna che, anche per fuggire dal grande caldo che ha colpito l’Italia, hanno popolato le alture del Lazio negli ultimi giorni. Dal reatino al frusinate, passando per i monti intorno alla Capitale. Diversi gli incidenti che hanno richiesto l’intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio. Il piu’ grave sabato scorso a Picinisco, in provincia di Frosinone, dove un uomo di 42 anni originario di Isola del Liri e’ stato colto da un malore fatale mentre si preparava per una scalata. Inutili purtroppo i soccorsi prestati da un medico gia’ presente sul luogo e – successivamente – da una squadra del Soccorso Alpino e dal personale sanitario calatosi con l’ausilio del tecnico di elisoccorso del CNSAS dall’eliambulanza del 118 della Regione Lazio.

Nel reatino invece due interventi per gli uomini e le donne del Soccorso Alpino: venerdi’ sera per prestare aiuto ad un escursionista che aveva perso l’orientamento, nella giornata di domenica per soccorrere un escursionista di 58 anni, residente a Terni, colto da un malore durante la salita direttissima che porta sulla vetta del monte Terminillo. A lanciare l’allarme in quest’ultimo caso i numerosi escursionisti presenti nella zona in quel momento per via di gare e manifestazioni sportive. Sul posto – oltre ai Vigili del Fuoco – e’ intervenuta prontamente una squadra del Soccorso Alpino che – dopo le prime cure prestate all’escursionista – ha atteso l’arrivo dell’eliambulanza del 118 con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS che ha provveduto all’operazione di carico a bordo dell’uomo tramite verricello.