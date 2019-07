Emergenza rifiuti, arriva il soccorso dell’Emilia Romagna

Sarà l’Emilia Romagna a fronteggiare l’emergenza rifiuti a Roma. Hera, il gigante dei rifiuti di Bologna, è pronta a farsi carico della spazzatura che già da mercoledì dovrebbe essere lavorata dal tritovagliatore mobile di Ostia.

Secondi i dati diramati da Repubblica la capitale produce quotidianamente tra le 2.900 e le 3.000 tonnellate di rifiuti indefferenziati, ma la municipalizzata riesce a gestirne tra le 2.400 e le 2.600. Così, a macchia di leopardo, in strada restano a marcire fino a 400 tonnellate al giorno. Una situazione che non cambierà per almeno altri tre giorni.

Ama si è messa in contatto con tutti gli operatori con cui ha già stipulato contratti. Con Hera, senza il bisogno di passare per la Regione e con possibili sbocchi verso l’estero, per Ostia. Ma anche con Rida, Saf e Viterbo Ecologia.

Con la prima, per esempio, Ama avrebbe un accordo che consente di trattare 2.900 tonnellate alla settimana. Una quota oggi abbattuta a 900 tonnellate, perché Rida non sa dove conferire gli scarti di lavorazione dei suoi impianti. Il problema è sempre lo stesso: mancano discariche, mancano inceneritori. Come quello di Acea a San Vittore. Il ciclo di manutenzione estiva è stato rimandato di 15 giorni, partirà a metà luglio.