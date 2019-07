Aggredisce carabinieri in strada: ecco cosa si era inventato

Nei pressi del lungomare Amerigo Vespucci, i Carabinieri hanno notato un 24enne, incensurato, con alcune ferite sul corpo ed in evidente stato di alterazione. Quando i militari si sono avvicinatisi, il giovane ha riferito di essere stato aggredito, senza essere in grado di precisare l’esatta dinamica di quanto avvenuto. I Carabinieri hanno tentato di approfondire l’accaduto e, visto lo stato di salute del 24enne, gli hanno prestato i primi soccorsi dopo aver contattato il “118”: lui, per tutta risposta, è andato in escandescenza senza un motivo apparente, gettandosi sui militari e aggredendoli violentemente. I Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e ad affidarlo alle cure dei sanitari dell’Ospedale “G.B. Grassi” di Ostia. Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.