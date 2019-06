Eccezionale a Roma, spunta affresco medievale intatto

Nascosto da un muro per quasi 900 anni, riemerge a Roma in un’intercapedine nella chiesa di Sant’Alessio all’Aventino, un grande affresco medievale dai colori in incredibile stato di conservazione. “Un ritrovamento assolutamente eccezionale”, illustra in esclusiva all’ANSA, la storica dell’arte Claudia Viggiani, autrice della scoperta, “anche per l’iconografia rarissima dei due personaggi che si riconoscono nella parte del dipinto al momento visibile, con tutta probabilita’ Sant’ Alessio e il Cristo pellegrino”.