Altissimi (Rida Ambiente): «Questo scontro perenne della politica sull’ambiente costa a noi cittadini 150 milioni di euro in più»

“Questo scontro perenne della politica sull’ambiente costa a noi cittadini 150 milioni di euro l’anno in più. Sono soldi che escono dalle nostre tasche, non da quelle dei politici”. A parlare è Fabio Altissimi di Rida Ambiente Srl, che con un video su Facebook punta il dito contro la mala gestione degli ultimi anni sul fronte rifiituti da parte di Regione Lazio e Comune di Roma e contro gli ultimi scontri avvenuti dopo il dicembre 2018, precisamente dopo l’incendio dell’impianto di via Salaria.

«Ci dovrebbero essere – denuncia Altissimi – circa 9mila tonnellate di rifiuti a settimana che non vengono più trattati dal Comune di Roma all’interno degli impianti TMB. Questi rifiuti – continua – sono sparsi lungo i marciapiedi della città o sono stati portati in impianti diversi?». Poi l’attacco a Zingaretti e agli scontri degli untimi anni che è costato 150 milioni di euro l’anno in più ai cittadini.

