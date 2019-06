Traffico di droga, 45enne in manette a Mentana

I carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno eseguito un provvedimento di sequestro patrimoniale di beni per oltre 400 mila euro a carico di un 45enne di Mentana, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, attualmente agli arresti domiciliari.

Le indagini patrimoniali hanno consentito di accertare come l’uomo, arrestato il 2 ottobre 2018 insieme con altre 17 persone nell’ambito dell’operazione antidroga “I soliti noti”, avesse la disponibilita’, per interposta persona, di beni “di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati al fisco, tali da farne presumere la provenienza illecita”. In particolare, sono stati sequestrati un immobile sito in via Santa Monachesi a Mentana; le quote di una srl proprietaria di un bar di via Valle dell’Aniene a Guidonia Montecelio (Roma); 4 veicoli; 3 conti correnti e 2 depositi postali.

Il provvedimento costituisce l’ultimo atto di una complessa indagine che ha portato nel corso del 2018, tra Fonte Nuova, Mentana e Monterotondo, all’arresto di 40 persone per violazione della normativa in materia di stupefacenti ed al sequestro di mezzo chilo di cocaina e di 17.000 euro in contanti.