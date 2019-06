Spaventoso incidente a Roma: un morto

Incidente stradale ieri sera in via Casal del Marmo, in zona Boccea. A scontrarsi, all’altezza dell’hotel Selva Candida, un’auto e una moto Honda. A causa dell’impatto il centauro, un 43enne, e’ morto poche ore dopo al Policlinico Gemelli. Illeso invece il conducente della Fiat 500, 51 anni. Sul posto e’ intervenuta la polizia locale di Roma Capitale.