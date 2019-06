Sequestrati 32 milioni di pezzi contraffatti: operazione della guardia di finanza

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato oltre 32 milioni di prodotti recanti marchi contraffatti ovvero privi dei requisiti di sicurezza, denunciando tre cittadini cinesi, titolari delle attivita’ commerciali interessate. Nel corso di un controllo in materia di sicurezza prodotti eseguito dai Finanzieri del 3 Nucleo Operativo Metropolitano della Capitale presso tre punti vendita siti nel quartiere prenestino, peraltro da poco inaugurati, hanno individuato numerosi articoli contraffatti, sia direttamente esposti per la vendita al pubblico che stoccati nei relativi magazzini.

Le successive perquisizioni, estese a tutti i locali aziendali, portavano al rinvenimento e al sequestro dell’ingente quantitativo di merce, consistente in capi d’abbigliamento, accessori e giocattoli, recanti loghi e form factor dei piu’ noti brand della moda e del mondo dell’intrattenimento. Nel corso delle ispezioni e’ stata rinvenuta anche molta merce con falsa marcatura CE, attestando cosi’, in modo fraudolento, la conformita’ dei prodotti agli standard di sicurezza. Questa illecita condotta e’ particolarmente insidiosa per i consumatori che sono tratti in inganno sulla qualita’ dei prodotti acquistati. La complessa operazione si e’ conclusa con il maxisequestro di oltre 32 milioni di articoli e la denuncia alla Procura della Repubblica di Roma dei tre titolari delle aziende interessate, tutti di nazionalita’ cinese, per i reati di contraffazione e vendita di prodotti pericolosi.

Le attivita’ descritte si inquadrano nell’ambito del dispositivo di contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione, orientato prevalentemente a disarticolare la filiera del falso e a rimuovere i canali di approvvigionamento.