Sampdoria, Di Francesco: «Possiamo fare cose importanti»

“Sono felicissimo di aver scelto la Sampdoria. Ho visto un grande entusiasmo da parte della societa’, in particolare nel presidente, che mi ha voluto fortemente. Adesso sta a me: potremo fare insieme qualcosa di importante”. Cosi’ Eusebio Di Francesco, nella prima intervista da allenatore della Sampdoria, pubblicata oggi sui canali ufficiali del club ligure.

“Sono felice per la scelta fatta, ho una grandissima voglia di ripartire. Sono convinto che la Samp mi permettera’ di lavorare in una determinata maniera, con la possibilita’ di far crescere i tanti giovani che ci sono in squadra. Ha visto tanto entusiasmo non solo nel presidente ma anche in Romei e nel direttore sportivo Osti, che ritrovo con grande piacere, dopo la breve esperienza vissuta assieme a lui al Lecce”, ha spiegato il neo allenatore della Sampdoria.

“Il corteggiamento del presidente Ferrero e’ stato veramente ‘assiduo’ e, alla lunga, anche piacevole, perche’ essere desiderati e’ veramente importante. Gia’ in passato avevo avuto dei contatti con la Sampdoria ma ho preferito prima continuare la mia avventura al Sassuolo e poi fare la bella esperienza di Roma.

Adesso torno in una citta’, per cosi’ dire, piu’ piccola ma con una grande storia calcistica alle spalle”, ha aggiunto Eusebio Di Francesco.

“Il fatto che l’intera piazza blucerchiata abbia accolto con grande piacere il mio arrivo mi responsabilizza nel modo giusto.

Qualsiasi squadra si alleni, bisogna sentirsi integrati nel contesto. Indossare la maglia della Samp e’ per me motivo di grande orgoglio. Da questa stagione mi aspetto un grande miglioramento, in generale e volendo anche nella classifica.

Voglio portare grande entusiasmo all’interno della squadra e cambiare qualche cosa a livello tattico”, ha precisato il tecnico della Samp.

“Voglio una squadra brillante, viva, competitiva e che voglia fare sempre la partita. Credo che la Sampdoria abbia gia’ cio’ nel suo DNA: io devo solo lavorare con le mie idee e cercare di trasmetterle ai calciatori. Come sistema di gioco, partiremo col 4-3-3, che puo’ essere modificato a partita in corso, a seconda delle varie situazioni che si verificheranno. Pero’ mi piace dare un’identita’ alla squadra: la Samp l’aveva con il 4-3-1-2, io voglio daglierla con i miei schemi e i miei pensieri”, ha continuato Di Francesco.

“Quando penso alla Sampdoria penso al calore della sua tifoseria, al grande pubblico e alla bellezza dello stadio Ferraris, che magari non e’ nuovo ma che ti trasmette grande entusiasmo, a partire dalla gradinata Sud, trascinando la squadra anche nei momenti di difficolta’”, ha concluso il neo allenatore del team blucerchiato.