Rifiuti, Pd: «Raggi agisca contro emergenza Roma»

“Non sappiamo se ridere o piangere leggendo i post della sindaca Raggi su Facebook. Oggi la prima cittadina evoca la guerra dei rifiuti dichiarando che Roma e’ sotto attacco. Ha ragione, la Capitale d’Italia e’ sotto attacco di una Giunta incompetente e irresponsabile, che anziche’ prendere decisioni concrete per liberare la citta’ dall’emergenza rifiuti, lancia l’hashtag di un film di fantascienza, scaricando la responsabilita’ e le colpe del collasso alle forze del male e ai nemici di Roma”. Cosi’ in una nota la consigliera comunale del Pd Valeria Baglio.

“Ancora con questa storia? Se anche fosse stata tutta sbagliata la gestione dei rifiuti a Roma fino al 2016, cosa ha fatto la Giunta Raggi per invertire la rotta a tre anni dal suo insediamento? Il nulla assoluto, a quanto ci risulta. Da mesi manca l’assessore comunale all’Ambiente, i bilanci dell’Ama non sono ancora stati approvati e il management ha subito continui avvicendamenti, tali da rendere impossibile una vera programmazione. Nel frattempo, mentre gli impianti di smaltimento riducevano la loro capacita’, la Giunta non ha minimamente valutato alternative, sottovalutando l’emergenza a cui la citta’ andava inevitabilmente incontro. Adesso la Raggi puo’ anche parlare di guerra dei rifiuti a Roma, ma e’ sotto gli occhi di tutti la sua assoluta incapacita’ di gestione. Mentre la prima cittadina accusa le forze del male come principali responsabili del caos rifiuti, tutti sanno che ancora manca un vero Piano industriale, che non c’e’ nessuna programmazione seria della gestione dei rifiuti a Roma, che mancano gli impianti e manca una vera strategia per implementare la differenziata. Non serve chiamare in causa la guerra per dare una spiegazione esaustiva all’emergenza rifiuti a Roma. Le cause vere e credibili sono sotto gli occhi di tutti, solo la sindaca continua a dare la colpa agli altri senza prendere nessuna vera decisione per liberare la Capitale d’Italia da uno scenario che si fa sempre piu’ apocalittico”, conclude.