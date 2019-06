Niente Europa League per il Milan: porte aperte alla Roma

Niente Europa League per il Milan. Il club rossonero e’ stato escluso dalla competizioni europee della prossima stagione, un verdetto che dovrebbe aprire le porte della fase a gironi alla Roma e dei preliminari al Torino. “Il Milan e’ escluso dalla partecipazione alle competizioni Uefa stagione 2019-2020 (i rossoneri avevano conquistato l’Europa League, ndr) per la violazione dei parametri del Fair Play Finanziario nel triennio 2015-2017 e in quello successivo 2016-2018″, informa il Tas in un comunicato.