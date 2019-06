Emergenza rifiuti, piano straordinario di Ama. «Ma la Regione trovi ora gli impianti»

A Roma e’ partito il piano straordinario di pulizia della citta’ richiesto dalla sindaca Virginia Raggi al Cda di Ama e di cui si e’ parlato anche durante una recente riunione con i sindacati. L’azienda, a quanto si apprende, sta procedendo alle attivita’ di igienizzazione e sanificazione intorno ai cassonetti, in particolare quelli vicini agli ospedali, con circa 1.500 interventi al giorno. “Ma tutti gli sforzi rischiano di essere vanificati se non si affronta in modo strutturale il tema della carenza di impianti di trattamento e smaltimento a livello regionale. Questo resta il nodo principale da risolvere”, spiegano dal Campidoglio, all’indomani delle dichiarazioni del ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ha prospettato una “soluzione immediata”.

Per il Comune questa soluzione non puo’ che passare per l’individuazione di altri impianti fuori dal Lazio. Ma su questo il Campidoglio, interpellato in merito, lamenta “la scarsa collaborazione della Regione Lazio”, sottolinea “i ritardi nell’approvazione del Piano rifiuti regionale” e si “oppone all’ipotesi di una nuova discarica a Pian dell’Olmo”.

Il malumore serpeggia, del resto, anche tra i consiglieri comunali del gruppo M5S che, in un durissimo post pubblicato ieri su Facebook, hanno accusato direttamente Nicola Zingaretti, la Regione “e le Asl collegate” di “soffiare sul fuoco di un allarmismo sinceramente inspiegabile. Ormai da sei anni la Regione non approva quel Piano Rifiuti che, grazie all’individuazione di nuovi siti, risolverebbe l’ormai cronica carenza di impiantistica”.