Botte e minacce al fratello per estorcergli soldi, 22enne arrestata vicino Roma

I carabinieri della Stazione di Formello hanno arrestato una 22enne italiana con le accuse di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali. Da diverso tempo, sfruttando la sua superiorita’ fisica e psicologica, la giovane estorceva denaro al fratello 26enne a suon di minacce e di botte. Questa volta il fratello, esasperato dalla situazione, ha allertato i carabinieri che – giunti nell’abitazione – hanno sorpreso la giovane mentre ancora inveiva contro di lui. Non solo: la vittima presentava una vistosa ferita al piede, provocata dalla ragazza poco prima dell’intervento della pattuglia. A confermare le continue violenze e’ stato anche il padre dei due, presente alla scena.

L’arrestata e’ stata portata in caserma e trattenuta in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Tivoli, dove, in seguito all’udienza, le e’ stata applicata la misura del divieto di avvicinamento al fratello.