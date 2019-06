Roma, false timbrature e doppio lavoro: sospesi 9 dipendenti dell’ufficio giardini

Sono iniziate questa mattina all’alba 20

perquisizioni nelle abitazioni private, sui luoghi di lavoro, su

aree private e negli armadietti personali di alcuni dipendenti

del dipartimento Ambiente dell’amministrazione capitolina, piu’

specificatamente dell’Ufficio giardini del VII Municipio. Nove

gli indagati condotti al fotosegnalamento del Comando Generale di

via della Consolazione per la notifica del provvedimento disposto

dal gip Claudio Carini, su richiesta del pm Mario Palazzi, ossia

la sospensione dal pubblico servizio per la durata di 12 mesi di

alcuni dipendenti per truffa e peculato d’uso.

L’indagine ha avuto inizio attraverso segnalazioni

dell’amministrazione in relazione ad abusi e comportamenti

illeciti reiterati e diffusi da parte di impiegati e operai

addetti al servizio, che si assentavano dal lavoro senza

registrare le uscite o comunque attestando fittiziamente la loro

presenza sul posto, incaricando altri, a turno, di timbrare i

rispettivi cartellini. Gli stessi dipendenti utilizzavano per

attivita’ e interessi personali autovetture e mezzi

dell’amministrazione. Tutto questo e’ venuto a galla grazie ad

approfonditi accertamenti di polizia giudiziaria, servizi di

osservazione, pedinamento, riprese video fotografiche,

fotogrammi, tabulati telefonici e intercettazioni degli indagati.

I capi di imputazione sono truffa all’ente pubblico per falsa

attestazione di presenza e quindi mancata erogazione della

prestazione lavorativa, peculato d’uso per impiego in attivita’

private e utilizzo di mezzi e apparecchiature di servizio per

finalita’ personali. Nel corso delle perquisizioni odierne gli

agenti della Polizia locale hanno rinvenuto diversi strumenti di

lavoro su cui saranno attivate indagini per la verifica della

proprieta’.