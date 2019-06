i sono lavori che non vanno in vacanza. E non sono solo le “classiche” professioni estive nel turismo e nella ristorazione.

In vista dei prossimi saldi, pronti a partire nella prima settimana di luglio con date diverse di regione in regione, sono più di 12mila le figure ricercate nel nostro Paese nel commercio, la maggior parte delle quali si concentra nei punti vendita di abbigliamento (oltre 7.000) e cosmetici (quasi 4.300), seguiti a distanza dalle calzature, con poco meno di 1.000 posizioni aperte.

Questo lo scenario che mostra un’indagine Jobrapido, motore di ricerca di lavoro leader nel mondo con oltre 20 milioni di lavori pubblicati ogni mese e 85 milioni di utenti registrati in 58 Paesi, che elabora e analizza l’ampio e aggiornato volume di dati a propria disposizione per comprendere le più recenti evoluzioni del mercato del lavoro in Italia e nelle altre nazioni in cui opera. Nello specifico, in Italia Jobrapido conta 5.8 milioni di utenti registrati e 500.000 lavori pubblicati al mese.

Nel Lazio, dove i saldi partiranno sabato 6 luglio, sono quasi 1000 le ricerche aperte, più di 650 delle quali riguardano l’abbigliamento, circa 250 i cosmetici e il resto le calzature.

Nell’eterno confronto tra Roma e Milano, invece, la Capitale con 339 opportunità rimane nettamente indietro, doppiata dalla città della Madunina, dove le posizioni aperte sono 679.

“Quella dei saldi rimane una buona occasione, non solo per chi vuole fare acquisti, ma anche per chi cerca lavoro nel settore del retail. Orientarsi però non è sempre facile, sia per chi offre lavoro sia per i candidati. Si tratta infatti di un ambito in cui le cosiddette soft skill, dalla capacità di relazionarsi con il cliente, alla proattività, all’attenzione al dettaglio, sono fondamentali”, commenta Filippo Meraldi, Vice President Marketing & Communication di Jobrapido. “Anche in questo caso la nostra Smart Intuition Technology™, sfruttando la potenza della tassonomia e dell’Intelligenza Artificiale applicata al campo del recruiting, rende più facile l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e di conseguenza più efficace il processo di selezione”.

Jobrapido

Jobrapido è il motore di ricerca di lavoro leader a livello mondiale. Azienda all’avanguardia, Jobrapido sta delineando una nuova modalità nell’online recruitment per rivoluzionare il modo in cui le persone trovano lavoro. Jobrapido analizza e aggrega le offerte di lavoro sul web, per fare in modo che i candidati possano trovare i lavori più in linea con le proprie aspettative. Grazie a una tecnologia pionieristica e a prodotti innovativi, Jobrapido mette in relazione le aziende con i migliori candidati e potenziali lavoratori. Fondato nel 2006, Jobrapido conta ora oltre 20 milioni di lavori pubblicati ogni mese, 55 milioni di visite mensili e oltre 85 milioni di utenti registrati in tutto il mondo. Dal proprio headquarter di Milano, Jobrapido è presente in 58 Paesi e aiuta chi cerca lavoro a candidarsi per un ruolo in linea con le proprie aspettative e chi offre lavoro a trovare il candidato adatto al ruolo. Da aprile del 2014, Jobrapido fa parte di Symphony Technology Group (STG).