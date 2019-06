Roma: sotto effetto droghe massacra di botte la madre

Un figlio problematico, valori elevati di droghe nel sangue e una discussione con la madre per futili motivi: e’ stato questo il mix letale che ha portato, ieri sera, a un episodio di violenza nel parco ‘Giovanni Falcone e Paolo Borsellino’ nel quartiere Montagnola di Roma.

Un cittadino romeno di 30 anni, gia’ noto alle Forze dell’ordine, ha aggredito con violenza la mamma di 59 anni che e’ finita in ospedale in gravissime condizioni ed e’ considerata in pericolo di vita. Dopo il pestaggio, il figlio ha tentato di fuggire, ma e’ stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, intervenuti a seguito di alcune segnalazioni fatte al 112 da persone che hanno assistito da lontano alla scena cruenta. Il 30enne, trovato in stato di estrema agitazione, e’ stato portato all’ospedale Sant’Eugenio, dove gli sono stati diagnosticati valori molto alti che indicano l’assunzione di sostanze cannabinoidi nel sangue; uno stato di intossicazione tale per cui e’ stata necessaria una sedazione da parte dei sanitari.

La madre, invece, e’ stata trasportata al San Camillo dove e’ stata ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita con varie fratture al cranio, gravi lesioni alle orbite oculari e un’emorragia cranica. Il figlio ora si trova nel carcere di Regina Coeli; dovra’ rispondere dell’accusa di tentato omicidio.