Roma, domani previsto caldo record: tutti i provvedimenti

Domani previsto caldo record a Roma e nel Lazio. La capitale sara’ una delle sei citta’ con bollino rosso e con temperature che raggiungeranno i 38 gradi, secondo il bollettino del Ministero della Salute. La colonnina di mercurio tocchera’ i 37 gradi a Latina, Rieti e Viterbo e i 35 a Frosinone. Per il caldo aumenta il consumo di frutta e verdura. Secondo la stima di Coldiretti Lazio, infatti, negli ultimi giorni la vendita di frutta e’ aumentata del 14%, un incremento dovuto anche ai prezzi vantaggiosi perche’ per molte varieta’, come ad esempio le pesche, si e’ nel pieno della stagione produttiva. Autentico boom per il consumo di gelato (+23%), usato anche come pasto durante la pausa pranzo.

Anche quest’anno il Campidoglio a messo a punto il “Piano caldo” con l’obiettivo di informare per prevenire i rischi, sostenere anziani in condizioni di disagio ed isolamento, persone senza fissa dimora e altri soggetti fragili. Si parte con attivita’ ricreative e di tipo fisico-cognitivo distribuite su tutto il territorio dal 1 luglio al 15 settembre 2019, per gli anziani, in via prioritaria agli iscritti ai Centri Sociali Anziani (Csa), per una ricettivita’ potenziale di 60.000 accessi gratuiti, in netto aumento rispetto ai 6.400 del 2018. Seminari informativi su uso dei farmaci e alimentazione, percorsi formativi su sostegno reciproco e su misure antitruffa, attivita’ sportive e di socializzazione (ginnastica dolce e posturale, aquagym, nuoto, balli di gruppo ecc.) si svolgeranno in tutti i Municipi, grazie alla disponibilita’ di impianti sportivi comunali, circoli privati e federazioni. Tutte le informazioni sono contenute nei 10.000 ventagli informativi predisposti dall’Azienda Speciale Farmacap, distribuiti nei Csa e nei Municipi. Per 92 giorni saranno inoltre attivi servizi di accoglienza per persone senza dimora, nuclei familiari in emergenza, persone con gravi problemi sociali e altri soggetti in condizioni di marginalita’ sociale. I 280 posti messi a bando (stesso numero del 2018) si aggiungono a quelli dell’accoglienza ordinaria. I Centri di Ristoro opereranno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 per complessivi 150 utenti al giorno.