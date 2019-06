Problema alle scale mobili in 10 stazioni: ancora disagi a Roma

I problemi alle scale mobili interessano ancora diverse stazioni della metro di Roma. Dopo la riapertura della metro Repubblica, al momento risultano completamente o parzialmente fuori servizio le scale mobili in 10 stazioni delle linee A, B e C. A queste si aggiunge la stazione metro di Barberini, ancora chiusa in seguito ad un guasto proprio alle scale mobili.

Sulla metro A, alla stazione Flaminio le scale mobili risultano fuori servizio, a Cornelia risulta off limits l’ultimo tratto delle scale mobili; a Spagna ce ne sono due non attive per interventi tecnici; nelle stazioni Cipro e Valle Aurelia le scale mobili e gli ascensori sono fuori servizio (gli impianti sono stati chiusi per svolgere la revisione generale e, promette Atac che si scusa per il disagio, “verranno riattivati prima possibile”). Passando alla linea B, le scale mobili sono fuori servizio nelle stazioni: Tiburtina, Piramide, Eur Magliana e Laurentina. Sulla metro C le scale sono fuori servizio a Grotte Celoni. I dati sono pubblicati sul sito dell’Atac dove sono segnati anche i disguidi su ascensori e montascale:

complessivamente risultano attivi l’89% di questi impianti.

Ad oggi si segnalano disguidi anche agli ascensori in 15 stazioni.

PROBLEMI SULLA B1

A causa di una interruzione dell’alimentazione dalla rete elettrica è stato necessario chiudere alcune stazioni della linea B1. I tecnici Atac stanno intervenendo per ripristinare la funzionalità delle infrastrutture.

Atac si scusa per i disagi provocati da cause non dipendenti dalla propria responsabilità.