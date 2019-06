Lazio, azioni di contrasto per il caporalato

Entrano nel vivo le azioni di contrasto al caporalato previste dalla Regione Lazio e contenute nel protocollo d’intesa “Per un lavoro di qualita’ in agricoltura” siglato a gennaio 2019 dalla Giunta Zingaretti con le organizzazioni sindacali e parti datoriali, presentate oggi presso la Prefettura di Latina dagli assessori della Regione Lazio all’Agricoltura, Enrica Onorati, al Lavoro, Claudio Di Berardino e alla Mobilita’, Mauro Alessandri.

In questa prima fase sperimentale, le azioni sono concentrate in alcune aree della provincia di Latina e riguardano due azioni principali: l’incontro trasparente tra la domanda e l’offerta di lavoro e i trasporti gratuiti per i lavoratori agricoli.

L’obiettivo di questi interventi, finanziati con 500 mila euro del bilancio regionale, e’ contrastare lo sfruttamento, in difesa dei lavoratori e a tutela delle aziende sane, introducendo meccanismi virtuosi e facilitazioni.