Terremoto, 50 segnalazioni a Colonna di crepe e piccoli crolli

“Abbiamo numerose segnalazioni di privati, una cinquantina, riguardo a crepe o danneggiamenti in edifici. Ci sono ulteriori verifiche in corso ma non sembrano danni rilevanti. Forse solo alcune famiglie che abitano in palazzine del centro dovranno essere evacuate. Intanto, la scuola materna oggi e’ rimasta chiusa insieme alla biblioteca e al centro anziani per precauzione”. Lo riferisce all’ANSA il sindaco di Colonna (Roma) Fausto Giuliani dopo il terremoto di ieri.

Sui gruppi facebook anche di San Cesareo arrivano le prime segnalazioni, soprattutto nell’area a confine con il comune di Colonna, epicentro del sisma di ieri.