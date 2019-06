SuperEnalotto: nel Lazio sfiorato il Jackpot più alto del mondo

Lazio ancora protagonista con il SuperEnalotto: Jackpot milionario sfiorato, nel concorso di sabato, e doppietta di 5 da 34.424,78 euro ciascuno. Una vincita è stata centrata a Roma, all’Edicola di via Bardanzellu 140, mentre l’altra è stata realizzata a Fiumicino, in provincia di Roma, al Bar Carlo di via della Scafa 392, come riferisce Agipronews. Il Jackpot dei record vale ben 175,4 milioni di euro, premio più alto al mondo e al secondo posto assoluto nella storia del gioco, ormai a un passo dai 177,7 milioni distribuiti in tutta Italia con un mega sistema a ottobre del 2010. L’ultimo avvistamento è stato esattamente un anno fa, il , con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre nel Lazio il Jackpot manca dal 2012 quando furono realizzati ben due 6, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a e un altro da 18,8 milioni ad agosto.