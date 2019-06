SCUOLA. MATURITA’, AL VIA GLI ORALI CON INCOGNITA DELLE TRE BUSTE

La 1, la 2 o la 3? Non e’ la domanda di un quiz ma quella con cui si aprira’ l’esame orale della maturita’, al via oggi per 520mila studenti. Oltre alle prove scritte, infatti, le novita’ del nuovo esame di Stato hanno toccato anche il colloquio orale.

Niente piu’ tesina da presentare davanti alla commissione: si comincera’ dall’estrazione di una busta chiusa che potra’ contenere una poesia, un grafico, un testo in lingua straniera o un articolo di giornale, ma anche riproduzioni di quadri e tabelle con dati. I materiali, scelti dalla commissione, saranno lo spunto da cui partire per costruire un discorso interdisciplinare che testera’ la capacita’ degli studenti di sapersi orientare e fare collegamenti tra le materie.

Dopo la prima parte, il colloquio proseguira’ con il racconto delle esperienze di alternanza scuola lavoro, per poi passare ai temi di cittadinanza e costituzione e, infine, all’analisi delle prove scritte. “Non sono previste domande secche- spiega Maria Rosaria De Simone, docente dell’istituto Colombo di Roma e presidente di commissione al liceo scientifico Talete- sara’ un esame completamente nuovo e anche noi professori abbiamo riscontrato difficolta’ nella realizzazione delle buste. Abbiamo cercato di scegliere documenti con piu’ livelli di lettura, perche’ i ragazzi possano affrontare un discorso sotto tanti aspetti”.

Ogni candidato potra’ scegliere fra tre opzioni, per questo sono previste tante buste quanti sono i maturandi piu’ due unita’, cosi’ che anche anche l’ultimo studente possa avere tre buste tra cui scegliere. Una modalita’ che ha diffuso ansia e preoccupazione tra gli studenti, terrorizzati dalle novita’ del colloquio. “Non sappiamo cosa ci aspetta”, commenta Ottavia, studentessa del liceo classico Tasso di Roma, mentre Rocco smorza i toni: “alla fine sara’ solo un’ora della mia vita, quindi stringiamo i denti”.