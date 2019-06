Meteo Roma, ondata africana in arrivo: caldo sopra i 40 gradi. Ecco cosa ci attende nei prossimi giorni

Roma

Il caldo si farà cocente nelle prossime ore. Le temperature supereranno i 40 gradi nella parte centrale della settimana grazie a un’ondata di afa africana. Domani giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Asciutto anche in serata e nottata sempre con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +18°C e +35°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione grazie alla presenza dell’anticiclone africano che porterà cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione anche in serata e nottata con ampi spazi di sereno.

Nazionale

Condizioni di generale stabilità sulle regioni settentrionali con sole prevalente nelle ore diurne salvo qualche locale addensamento sulle Alpi. Tempo asciutto anche in serata e in nottata con cieli prevalentemente sereni su tutti i settori. Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutto il Centro. Al mattino ampi spazi di sereno sia sul versante tirrenico che su quello adriatico mentre al pomeriggio è attesa qualche innocua nube solo in Appennino. Cieli sereni dalla serata su tutte le regioni. Soleggiato al Sud Italia al mattino mentre al pomeriggio non si escludono locali temporali soprattutto sulle zone interne di Campania, Basilicata e Calabria ma in rapido esaurimento. Tempo asciutto in serata e in nottata con ampie schiarite.

Temperature generalmente in aumento salvo una lieve flessione delle minime al Sud.