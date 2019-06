Furti all’outlet di Valmontone, preso 48enne

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un cittadino italiano di 48 anni, con numerosi pregiudizi in tale settore, con l’accusa di furto aggravato messo a segno all’interno dell’Outlet di Valmontone.

Il 48enne, approfittando del notevole afflusso di persone nella calda domenica appena trascorsa, è entrato in azione facendo razzia di abbigliamento e calzature sportive in due negozi. Grazie ai servizi di controllo predisposti, alla proficua collaborazione con il personale di vigilanza dell’Outlet e alla segnalazione dei responsabili degli esercizi commerciali “visitati”, i Carabinieri della Stazione di Valmontone l’hanno immediatamente bloccato.

La refurtiva, del valore complessivo di 550 euro, è stata recuperata e restituita ai responsabili dei negozi.

L’arrestato è stato trattenuto in stato di arresto in caserma in attesa di giudizio innanzi al Tribunale di Velletri.