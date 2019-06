Chiude il tratto tra la Diramazione Roma sud e San Cesareo: tutte le info

Sulla A1 Milano-Napoli-Diramazione Roma sud, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle tre notti consecutive di martedi’ 25, mercoledi’ 26 e di giovedi’ 27 giugno, sara’ chiuso il tratto compreso tra il bivio con la Diramazione Roma sud e San Cesareo, verso il Gra (Grande Raccordo Anulare di Roma), con orario 21-5.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

– per chi proviene da Firenze o L’Aquila ed e’ diretto verso San Cesareo/Monteporzio Catone/Roma, percorrere la A24 Roma-Teramo verso Roma est e seguire le indicazioni per Roma/Gra;

– chi proviene da Napoli ed e’ diretto verso San Cesareo/Monteporzio Catone, uscire alla stazione autostradale di Valmontone, sulla Diramazione Roma sud e proseguire sulla Casilina, verso Roma;

– chi proviene da Napoli ed e’ diretto verso Roma: percorrere la A24 Roma-Teramo verso Roma est e seguire le indicazioni per Roma/Gra.