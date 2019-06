Grave incidente a Palestrina: giovane in condizioni disperate

Un giovane trentenne di Palestrina, conosciuto da tutti in paese per la sua attività di parrucchiere, è stato trasportato questa mattina intorno alle ore 9 in condizioni disperate dall’eliambulanza Pegaso all’ospedale Umberto I di Roma. Come si legge su montiprenestini.info Dalle prime frammentarie testimonianze il ragazzo sarebbe precipitato da un palazzo di recente costruzione a ridosso dell’ospedale di Palestrina a seguito di una dinamica tutta da chiarire.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute sul posto pare che il giovane avesse dimenticato le chiavi di casa e nel tentativo di raggiungere il piano superiore sia precipitato rovinosamente a terra.

Un volo di due piani, con una caduta piuttosto seria: i soccorsi sono scattati quasi immediatamente.

La vittima, cosciente fin dai primi minuti, padre di un bimbo, è stata elitrasportata in seguito all’Umberto I a causa di una grave emorragia. Per ora si trova in prognosi riservata.