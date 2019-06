Turismo, Coldiretti Lazio: «Estate 2019, previsto +6% negli agriturismi»

In crescita del 6% le presenze negli agriturismi del Lazio per l’estate 2019. E’ quanto emerge dalle prime stime della Coldiretti Lazio, sulla base delle prenotazioni delle strutture associate a Campagna Amica, in coincidenza con l’avvio della stagione estiva. In controtendenza rispetto all’andamento generale (previsti in Italia 2 milioni di turisti in meno rispetto al 2018), il turismo verde, a contatto con la natura, cresce grazie alla qualità enogastronomica e alla capacità di diversificare i servizi con attività innovative. Nel Lazio gli agriturismi sono 1.253 per un totale di 14.705 posti letto (dati Istat) con un tasso di crescita a livello regionale (306 aperture), nel 2018, inferiore solo a quello della Sardegna.

«Questi dati confermano la grande attrattività del turismo ecologico ed enogastronomico che punta su un’accoglienza di qualità, basata sul rispetto dell’ambiente e della tradizione enogastronomica. – spiega David Granieri, presidente Coldiretti Lazio – Sono sempre di più le persone che scelgono l’agriturismo non solo per la bellezza del contesto naturale, ma anche per scoprire i tanti prodotti tipici e le eccellenze locali custodite e tramandate da generazioni di contadini».